Covid: Salvini, 'intesa su odg, impegna governo a rivedere coprifuoco entro maggio'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato, e quando lo fai con buon senso e senza voglia di litigare i problemi li risolvi. Dovremmo essere arrivati a un scelta comune sul coprifuoco che fino a ieri sembrava impossibile". Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

"E invece ci abbiamo messo tutta la buona volontà e quindi entro pochi minuti la Camera dovrebbe approvare un ordine del giorno comune a tutta la maggioranza che impegna il governo - come abbiamo sempre detto in base ai dati, ai contagi e ai vaccini - a rivedere entro maggio i limiti, spostamenti, coprifuochi e quant'altro".

"Io sono per la cancellazione" e questo odg "impegna entro maggio, e non entro il 31 luglio, abbiamo guadagnato due mesi. Dal mio punto di vista l'obiettivo è quello di cancellare il coprifuoco se i dati continueranno a essere buoni come lo sono. Abbiamo sancito un principio che se i dati migliorano, riapri".