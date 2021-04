Covid Piemonte, oggi 667 contagi: dati bollettino 27 aprile

(Adnkronos) - Sono 667 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 27 aprile, mentre si alza l'allerta per la variante indiana. Da ieri, si registrano altri 27 morti, che portano a 11.185 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid. I nuovi casi sono pari al 3,8% dei 17.736 tamponi processati, di cui 12.664 antigenici.

Gli asintomatici sono 284 (42,6%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 346.114. I ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.308 (- 96 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.216. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.307.873 (+17.736 rispetto a ieri), di cui 1.480.753 risultati negativi.

I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 1.528 Alessandria, 690 Asti, 418 Biella, 1.362 Cuneo, 921 Novara, 5.323 Torino, 493 Vercelli, 359 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 318.165 (+965).