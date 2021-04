Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Assurdo! Bocciato l'odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci...". Lo scrive Giorgia Meloni, presidente Fdi, su Fb.