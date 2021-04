Covid Germania, 11mila contagi nelle ultime 24 ore

(Adnkronos) - In Germania sono stati segnalati 11.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia ne sono stati registrati 3,3 milioni, come confermato dall'istituto Robert Koch. L'agenzia governativa preposta al controllo delle malattie infettive ha reso noto che, nell'ultimo giorno, sono stati segnalati 10.976 casi e 344 decessi, per un totale rispettivamente di 3.310.301 e 81.968. Negli ultimi sette giorni, si sono contati 167,6 casi ogni 100.000 abitanti.

Il Robert Koch institute ha stimato anche il numero totale di persone guarite dal Covid-19 sono circa 2.931.400, di cui 21.200 nelle ultime 24 ore.

La cancelliera Angela Merkel, in accordo con i 16 capi dei governi regionali del Paese, ha revocato, a partire da giugno, il limite d'età per la vaccinazione. Ogni cittadino adulto, quindi, potrà fare richiesta per il vaccino.