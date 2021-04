Covid: Fontana, 'in Lombardia ieri sistema trasporto ha retto'**

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Nonostante l'avvio della zona gialla, il sistema dei trasporti pubblici in Lombardia "ha retto". Lo sostiene il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Radio Capital. "Sia per quanto riguarda i treni che per quanto riguarda il flusso del trasporto in città". Il primo giorno di zona gialla "è andato bene, soprattutto la mattina. C'era un flusso notevole di viaggiatori, riaprendo le scuole, ma la giornata è stata positiva".