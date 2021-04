Torino, 27 apr. - (Adnkronos) - Dopo lo stentato pareggio contro la Fiorentina e il rischio di non qualificarsi per la Champions League, Gigi Buffon prova a caricare la squadra in vista delle ultime 5 giornate di campioanto. Il portiere della Juventus pubblica su Instagram la foto dell'esultanza per il gol di Morata contro i viola scrivendo: "Ripartiamo da qui! Sempre forza Juve!".