Agricoltura e dati: un matrimonio sempre più attuale

In che modo le analisi di dati ci aiutano a leggere ed interpretare il settore agricolo e la sostenibilità? In che modo la conoscenza delle informazioni permette di avviare una transizione verso un'agricoltura sostenibile? Modelli previsionali a medio-lungo termine, che consentano di stabilire e comprendere le dinamiche dei prezzi e del mercato sono solo alcune delle possibilità infinite che vengono offerte dai dati. Ne è convinta Enrica Gentile, Founder e CEO di Areté Srl. L'azienda si occupa di analisi di dati e previsioni sul settore agroalimentare. Supportiamo istituzioni ed imprese nell’analizzare i fenomeni che accadono nel settore, comprendere cosa accadrà nel futuro e prepararsi a cogliere al meglio sfide ed opportunità che ne deriveranno.

Inutile dire che il tema della sostenibilità in questo momento pervade praticamente ogni altro tema, incidendo sulle policy di settore, sulle strategie aziendali e finanche su ciò che avviene sui mercati quotidianamente. I dati, come sempre accade, ci aiutano a restituire un’immagine trasparente e concreta anche di ciò che accade in materia di sostenibilità, aiutando a declinare in modo oggettivo anche un tema spesso indefinito come appunto “l’essere sostenibili”.

I dati ci consentono in primis di guardare a ciò che è accaduto, rappresentare il presente e gli andamenti passati di qualsiasi fenomeno. Un esempio, oggetto di uno studio di Areté presentato a inizio 2021, è l’analisi di come si siano evoluti gli impatti ambientali delle attività agricole negli ultimi decenni, che ci ha aiutati a rendere chiaro e visibile l’enorme balzo in avanti già fatto dall’agricoltura occidentale nella direzione della sostenibilità.

Ma i dati sono fondamentali soprattutto per guardare avanti: utilizziamo le previsioni a medio-lungo per modellizzare gli impatti delle policy di settore, aiutando istituzioni ed imprese a comprendere cosa accadrà ai prezzi, ai mercati, alla concorrenza, agli scambi internazionali, e finanche agli impatti ambientali, a seguito di determinate scelte politiche, o dell’applicazione di determinate normative. È ciò che facciamo da anni per molte istituzioni internazionali, prime tra tutte la Commissione Europea, e riteniamo sarà fondamentale parlare di analisi di impatto di fronte all’enorme stanziamento di risorse legate al Next Generation UE ed al PNRR.

Ed infine, ma non ultimo per importanza, oggi i modelli di intelligenza artificiale ci consentono di prevedere, tra gli altri, come reagirà la domanda a determinate scelte dell’azienda – un nuovo prodotto, una nuova campagna di comunicazione, una strategia o l’altra anche in materia di sostenibilità – di fatto aiutando le aziende a orientarsi in modo efficace su ciò che i consumatori o i loro clienti desiderano e sapranno apprezzare maggiormente. Il demand forecast e le previsioni sulle risposte dei consumatori sono un fronte nuovo su cui l’interesse è altissimo: si aprono straordinarie opportunità per le imprese di massimizzare la propria efficacia sul mercato e la propria capacità di reagire tempestivamente ai cambiamenti della domanda. Fronti nuovi che giocheranno un ruolo cruciale anche nella sfida alla sostenibilità.