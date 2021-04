Superlega: Gravina, 'chi partecipa a competizioni privatistiche, escluso da campionato'**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - “Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dle consiglio federale, a proposito della Superlega. Nel corso del Consiglio è stata approvata la norma che impedisce l’iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. “Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma -ha aggiunto Gravina- si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato”. Il numero uno della Figc ha poi spiegato che “chi ha interpretato la Superlega come un atto di debolezza da parte di alcune società che vivono un momento di difficoltà economica e insurrezione nel sistema calcio, sbaglia. Sicuramente, è un tema delicato da approfondire”.