Recovery: Fratoianni, 'Parlamento costretto a discutere a scatola chiusa, inaccettabile'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Stiamo discutendo di un passaggio non irrilevante, il Pnrr rappresenta lo strumento principale su cui si gioca il futuro dell'Europa. Il governo precedente è caduto perchè alcune forze politiche lo hanno accusato anche di non aver consentito una sufficiente partecipazione parlamentare, politica e sociale alla stesura" del Pnrr e ora "trovo curioso che il Parlamento sia costretto a discutere a scatola chiusa di questo documento. Lo trovo inaccettabile. Il ruolo del Parlamento è stato di nuovo ridotto a ruolo di ratifica". Lo dice Nicola Fratoianni in aula prima della comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr.