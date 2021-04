Recovery, Franceschini "Con 6 mld la cultura guiderà la ripartenza"

ROMA (ITALPRESS) - Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza destina oltre 6 miliardi di euro alla cultura. Gli interventi sono fondamentali nell'azione di ripartenza del Paese. Con 6,675 miliardi di euro si mira ad incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali. Gli investimenti previsti per la cultura ammontano nel complesso a 4,275 miliardi di euro a cui si sommano nel Fondo Complementare gli investimenti del 'Piano Strategico Grandi attrattori culturali', per 1,460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi. "La cultura guiderà la ripartenza del Paese - commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini -. Il Recovery plan introduce risorse fondamentali che dimostrano come la cultura sia al centro delle scelte di questo governo. Da interventi sui grandi attrattori culturali nelle città metropolitane a una grande operazione di rilancio dei borghi, all'intervento sulla sicurezza antisismica dei luoghi di culto, alla digitalizzazione, alla creatività e al potenziamento dell'industria cinematografica". (ITALPRESS). sat/mgg/com 26-Apr-21 18:40