Recovery: Fico, 'conferenza capigruppo prima di dibattito su dubbi tempi discussione'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il calendario è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo, che infatti l'ha spalmato su due giornate. Rispetto anche alla richiesta di voto, nella nota ufficiale mandata ai deputati abbiamo scritto che oggi non previste votazioni, quindi la decisione è demandata a me se poter procedere oggi con un voto, io credo che non si possa, alla fine delle comunicazioni convocherò una conferenza dei capigruppo prima di iniziare il dibattito". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a Fdi, L'alternativa c'è e il deputato Nicola Fratoianni che, in Aula, hanno sollevato dubbi sulla tempistica delle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr.

"Fermo restando che tutto quello già deciso in conferenza dei capigruppo continua oggi e domani - chiarisce Fico - c'è un dibattito e lo portiamo in conferenza dei presidenti e vediamo cosa decide. Io non ho avuto altre richieste" di rinvio o dubbi sulla prosecuzione dei lavori "tranne che dal gruppo di Fdi, della componente del Misto L'Alternativa c'è e di Fratoianni, per questo convoco la capigruppo".