Recovery: Draghi, 'riforme fondamentali per dare efficacia a Pnrr'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il Piano è articolato in progetti di investimento e riforme. L’accento sulle riforme è fondamentale". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera.

"Queste non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne. Le riforme e gli investimenti sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e sono organizzate in sei Missioni".