Oscar: Tiziano Ferro, 'Laura orgoglioso di te, premio è tuo a prescindere'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Orgoglioso. Quanto abusiamo di questa parola ultimamente. Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai". E' il messaggio che Tiziano Ferro ha dedicato pubblicamente, su Instagram, a Laura Pausini, al termine della notte degli Oscar in cui la popstar romagnola era candidata con il brano 'Io sì/Seen'.

"Brava amica mia! Perché il premio é tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te!", scrive Tiziano, che vive a Los Angeles e ha seguito da lì la cerimonia di premiazione. Il cantante posta poi una foto che lo ritrae insieme alla Pausini e al marito Victor Allen, ex consulente della Warner Bros. E sulla foto, dove i tre appaiono sorridenti, vicini e senza mascherina, sottolinea: "Per evitare controversie ci tengo a dire che i presenti nella foto erano, in ordine sparso: tamponati, vaccinati o entrambe le cose".