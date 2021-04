Oscar: Pausini e Garrone non vincono, la delusione corre sui social**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Non bastava Pinocchio, pure della statuetta a Laura Pausini ci avete privati. No words". I due italiani in corsa per la 93ma edizione degli Oscar, Laura Pausini e Matteo Garrone, sono rimasti 'a bocca asciutta', ma il web non ci sta e col passare delle ore sono moltissimi i commenti di delusione e rammarico per l'occasione mancata dei due grandi protagonisti del cinema e della musica italiani. "Dear United States -scrive un utente, metà in inglese metà in italiano- you successfully make italians angry again (cari Stati Uniti, ete riusciti a far arrabbiare ancora una volta gli italiani, ndr). Prima Pinocchio poi Laura Pausini, ditelo che siete solo invidiosi".

Laura Pausini "meritava di vincere solo per la pelle d'oca che fa venire quando canta questa canzone. Grande Laura!", aggiunge qualcun altro, a cui fa eco un internauta che vede il lato positivo: "Nessuna delusione -osserva- solo tanto orgoglio per avere avuto la possibilità di vedere Laura Pausini in una platea che merita da sempre, abbiamo sognato con te". "Laura -sottolinea un altro- non abbiamo vinto ma abbiamo partecipatocon eleganza e talento. Dico abbiamo perché lì con te c'era l'Italia".

Anche i fan di Garrone appaiono molto delusi dal mancato riconoscimento al trucco e acconciature (Dalia Colli e Mark Coulier) e ai costumi (Massimo Cantini Parrini). "Scandaloso!", tuona qualcuno. "Sarebbe bello ricordare all'Academy -affonda un internauta- che Pinocchio, per scelta di Garrone, contiene il minimo di effetti speciali e tutti i personaggi che vediamo sono truccati e non fatti a uno schermo". "Con tutta offesa -incalza una ragazza- ma l'Academy è del mestiere? Come fai a non dare l'Oscar al miglior trucco a Pinocchio. Il trucco era una cosa spettacolare, ma vallo a fare tu il trucco sulla pelle che sembra veramente legno...".