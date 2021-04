Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Sull'immigrazione è indietro l'Europa, ma soprattutto i Paesi europei che non hanno voluto mollare competenze. Per questo l'Europa è meno competente in questo campo rispetto ad altri". Lo dice il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. "Il governo ponga con urgenza la grande questione di costruire un Next Generation Migrations".