Grillo: uno degli indagati, 'non c'è stata alcuna violenza e Beppe ha sbagliato a fare quel video' (2)

(Adnkronos) - "Ma nel 2019, dopo la sua denuncia, vi hanno interrogato?", chiede ancora il giornalista di 'Non è l'Arena'. "Soltanto un mese dopo". "Poi, quando vi hanno reinterrogato?". "Due settimane fa, sì". "Ma l’avete chiesto voi?". "Sì". "E che cosa avevano scritto di diverso?" (i magistrati dell'accusa ndr). "Un tabacchino dove eravamo andati a prendere delle sigarette che lei aveva detto che non c’era, invece poi abbiamo trovato una foto e lei era in macchina con noi che siamo andati a prendere le sigarette in un posto vicino a un locale. Al Sottovento. Mi ricordo che lei aveva detto di non essere venuta e che c’era una foto che era là con noi".

"Lo avete chiesto due mesi fa quando hanno chiuso le indagini?". "Quando hanno chiuso le indagini, esatto". Poi il giornalista chiede: "Mi sai dire se l’indagine l’hanno chiusa dopo l’arrivo di Draghi al governo?". E lui replica: "Secondo me, dopo".

"Cosa pensi del video di Beppe Grillo?", chiede il giornalista. "Secondo me non… non andava fatto. Non se ne parlava più e ora è riuscito tutto perché ha fatto ‘sta roba qua. Perché se fossimo stati io e gli altri miei due amici non conosciuti non sarebbe successo niente". "Secondo te, perché l’ha fatto?". "Secondo me, nel video, lui voleva più specificare come siamo fatti noi, che siamo dei coglioni perché comunque le cose bisognava dirle e che stavano anche sbagliando su cosa stavano indagando e tutto… Di vedere un attimo bene come sono le cose descritte perché comunque ha detto quello che è successo". "C’è qualcosa che non condividi di quello che ha detto?". "La cosa che ha detto Beppe del video, la cosa degli otto giorni secondo me non ci stava a dirlo. Io ho parlato e visto il video prima che lo pubblicasse. Dire una roba del genere comunque davanti poi chissà quanta gente ha visto ormai quel video li contro una donna non è giusto, perché non c’entra tanto quanto ha aspettato, ma la cosa è che l’ha fatto proprio senza senso…".