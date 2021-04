Grillo: legali indagati, 'non ci siamo mai sognati di pubblicare il video o altri atti processuali'

Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "Non abbiamo in agenda alcun incontro anche perché non ci siamo mai neppure sognati di pubblicare il video o qualunque altro atto processuale". Lo dicono all'Adnkronos i legali dei quattro ragazzi indagati per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane italo-svedese nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. Ciro Grillo è difeso dall'avvocato Enrico Grillo, nipote di Beppe; Vittorio Lauria, invece è assistito dall'avvocato Paolo Costa, mentre a difendere Edoardo Capitta è il legale Ernesto Monteverde. Francesco Corsiglia è assistito da da Romano Raimondo e da Gennaro Velle, tutti i legali sono del foro di Genova. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che i legali si sarebbero incontrati oggi per definire una nuova "strategia difensiva" e che non avrebbero escluso persino la pubblicazione del video di cui parla Beppe Grillo nel suo intervento diventato virale sul web.