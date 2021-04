Ex Ilva: Letta, 'Pnrr più grande investimento sostenibilità mai fatto'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Una delle prime uscite appena ci si potrà muovere liberamente, sarà a Taranto, sapendo che la presenza fisica in questi casi è fondamentale, per riprendere esattamente dove aveva lasciato Zingaretti, e lavorare nella prospettiva futura". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. "Il Pnrr è il più grande investimento sulla sostenibilità che si sia mai fatto in Italia e noi ne siamo fieri di essere parte di questa operazione".