Covid: chef Colonna, ‘riaprire così è passo falso, ristoranti posti più sicuri’**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - “Sto andando a Milano a riaprire l'Open Colonna, ma soltanto all’aperto. Per mezzogiorno ho già alcune prenotazioni, ma le previsioni non sono il massimo, è attesa una classica pioggerellina brianzola... speriamo bene”. Antonello Colonna parla con l’Adnkronos delle riaperture decise da oggi, ma non nasconde il fatto di non essere soddisfatto, “anzitutto per la mancanza di ‘istruzioni’ precise”, sottolinea lo chef, “e poi per le solite contraddizioni, dato che ieri, a Roma, se andavi in via del Corso e lanciavi in aria un pugno di riso, quello nemmeno cadeva per terra, tanta la gente che c’era per strada. Riaprire in questo modo è un passo falso, i ristoranti sono i posti più sicuri”.

“Se ad esempio si mette a piovere mentre i clienti stanno mangiando nel dehors - dice Colonna - che faccio, li mando via fra il primo e il secondo, con il boccone in bocca? Oppure, in tal caso, posso farli entrare per finire il pranzo? Ecco, mancano regole precise, caso per caso. Ci sono tante domande come questa che sono senza risposte, come, ancora, il numero di ospiti per spazio disponibile all’aperto. Io ho un resort alle porte di Roma e vorrei sapere quanti tavoli posso mettere all’esterno”.

“Oggi scrivo al prefetto di Roma proprio per avere alcuni chiarimenti – prosegue lo chef - voglio rispettare le regole ma prima devo conoscerle. Qui invece ci barcameniamo, le cose le sai perché te le dice qualcuno per caso, come al bar dello sport oppure dopo che il vigile ti ha fatto una multa. I ristoranti sono i posti più sicuri, i clienti non sono assembrati, li facciamo mangiare distanziati, ma il coprifuoco è rimasto alle 22: in pratica si può soltanto pranzare, cenare invece no, non si fa in tempo a tornare a casa”.