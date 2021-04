Calcio: lite Ibra e Lukaku, multati giocatori e società

Milano, 26 apr. - (Adnkronos) - L'accesso confronto verbale tra gli attaccanti di Milan e Inter Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, in occasione del derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio si è risolto con un sanzione di 4000 euro per lo svedese e 3000 per il belga. Per i due, come si legge nel comunicato ufficiale della Figc, si è trattato di “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva”. Punite anche le due società per responsabilità oggettiva: 2000 per il Milan e 1250 euro per l’Inter.