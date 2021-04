Calcio: Bakayoko e Osimhen stendono il Toro, il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto

Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli si impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino e aggancia Juventus e Milan, in campo tra pochi minuti a Roma con la Lazio, al terzo posto in classifica, con 66 punti, rafforzando la propria candidatura a un posto in Champions League. Prova brillante degli azzurri che partono di slancio e nel primo quarto d'ora segnano i due gol decisivi con Bakayoko a Osmihen. Resta in acque agitate la squadra granata ferma a quota 31 in sedicesima piazza insieme a Cagliari e Benevento.

Allo stadio Olimpico-Grande Torino la squadra di Gattuso parte subito con il piede schiacciato sull'acceleratore e spacca il match nel primo quarto d'ora con un uno-due micidiale. All'11' sblocca il match Bakayoko con un gran destro da fuori area che si insacca nell'angolino. Due minuti più tardi arriva il raddoppio di Osimhen. L'attaccante nigeriano ruba palla a Nkoulou che cercava di avviare l'azione, punta la porta velocissimo e davanti a Sirigu rallenta, con Bremer che lo riprende. Osimhen cerca di evitare il difensore e dal rimpallo tra i due nasce un tiro beffardo che inganna il portiere granata infilandosi piano piano in rete. Al 24' potrebbe arrivare anche il tris ma il tiro dal fuori area di Zielinski di sinistro termina alto.

Alla mezz'ora ancora Napoli vicino al gol. Politano da destra si accentra e rientra, poi calcia col sinistro verso il primo palo, palla leggermente deviata che sfiora il palo. Sul seguente Rrahmani angolo stacca liberissimo e manda di poco a lato. Al 35' si vede il Torino, in occasione di un corner. Di Lorenzo a centroarea sfiora l'autogol indirizzando di testa verso la sua porta, ma sulla linea c'è Osimhen che salva di testa. Al 39' Zielinski prende il palo. Tiro dal limite incrociando con il destro che prende velocità sul terreno bagnato, per la pioggia da poco iniziata a scendere, che per poco non sorprende Sirigu: palo interno e palla che esce.