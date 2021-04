Arte: Basquiat, monumentale teschio in vendita con stima record di 50 milioni di dollari (2)

(Adnkronos) - Mettendo in gioco fonti aggiuntive - tra cui l'"Anatomia artistica" di Paul Richer, un volume del 1966 su Leonardo da Vinci e l'"Arte rupestre africana" di Burchard Brentjes - Basquiat ha sviluppato questo soggetto cranico in un'immagine ibrida di sé. Combinando la precisione lineare del disegno scientifico rinascimentale con i gesti primordiali dell'antica pittura rupestre, le distorsioni delle teste cubiste e il vigore della street art contemporanea, il cranio divenne una fornace in cui Basquiat versò i contenuti della sua immaginazione visiva, fondendo insieme secoli di influenza stilistica.

Durante i primi anni '80, quando Basquiat ricevette il plauso internazionale, il teschio prese il suo posto tra una serie di forme figurali attraverso le quali l'artista canalizzò la sua nuova identità. Accanto ai campioni atletici, ai re e ai martiri che popolavano le sue opere dell'epoca, il teschio conservava un potere inquietante. Era sia anonimo che unico; un legame con il passato e - sebbene all'epoca a sua insaputa - un oscuro presagio della sua fine prematura.

"In This Case" è riconosciuto come l'omaggio di Basquiat a Michael Stewart, un giovane artista di strada afroamericano sulla ventina, la cui morte in seguito al suo arresto da parte della polizia nel 1983 scosse la comunità. Il trattamento di Stewart durante la custodia della polizia e i processi contro gli agenti generarono un dibattito sulla brutalità della polizia.