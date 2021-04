Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Un pugno nello stomaco il servizio di 'Mezzora in più' sul disagio psichico dei minori. Continuo ad essere convinta che si debba porre il tema come prioritario. Iniziamo con potenziare il sostegno psicologico, mettiamo in rete tutte le agenzie educative dei territori. Preveniamo”. Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.