Covid: Speranza, 'vaccini proteggono da stragrande maggioranza varianti'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "I vaccini ci proteggono dalla stragrande maggioranza delle varianti, poi ci sono studi in corso su alcune di queste varianti e ancora gli approfondimenti non ci danno una certezza assoluta, ma già altri vaccini sono allo studio. Dove si riscontrano elementi di maggior debolezza nella capacità di contrasto alle varianti le compagnie farmaceutiche, gli scienziati, la comunità scientifica internazionale è già al lavoro per costruire nuovi vaccini che ci mettano nelle condizioni di superare anche queste varianti". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Domenica in'.

"E' una sfida -ha aggiunto- da un lato il virus che muta, che prova quindi, mutando, a replicarsi meglio, dall'altro lato la comunità scientifica. Sono convinto che alla fine l'uomo vincerà, noi vinceremo questa sfida".