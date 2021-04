Covid: Speranza, 'se ci saranno condizioni passi avanti su coprifuoco'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Domani facciamo un primo passo. Monitoriamo settimana per settimana, se ci saranno le condizioni, io sarò il più felice di tutti a fare ancora dei passi avanti sul coprifuoco come su ogni altra misura, perché il nostro obiettivo è far ritornare la vita che avevamo prima di questo Covid , però si può fare quando ci sono le condizioni e i passi vanno fatti con prudenza, con cautela, altrimenti rischiamo di tornare indietro. Questo è lo spirito che ci anima e l'evidenza scientifica sarà sempre quella che ci guiderà nelle scelte che compiremo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Domenica in'.