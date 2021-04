Calcio: Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1, Morata risponde a Vlahovic**

Firenze, 25 apr. (Adnkronos) - La Juventus non va oltre l'1-1, con Morata che risponde a Vlahovic, a Firenze e non trova i tre punti fondamentali per la corsa Champions e sale a 66 punti, con i viola di Iachini che salgono a 34 punti facendo un altro piccolo passo verso la salvezza. Per la gara del Franchi Pirlo decide di schierarsi a specchio con la difesa a 3 e il rientrante Chiellini accanto a de Ligt e Bonucci. Poi, rispetto alla gara con il Parma, rilancia Szczesny tra i pali, piazza Rabiot e Ramsey a centrocampo e conferma Dybala in attacco con Cr7. Sul fronte opposto Iachini deve fare a meno dello squalificato Bonaventura ma si consola con gli importanti ritorni di Milenkovic e Castrovilli.