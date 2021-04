Calcio: Marotta, 'momento tragico e di litigiosità cela problema vero sostenibilità'**

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "La lettera dei club per sanazioni a Juve, Inter e Milan? Ufficialmente non sappiamo nulla e non conosciamo bene il contenuto. Di sicuro siamo in un momento tragico del calcio, di elevatissima litigiosità che porta a celare il vero problema, quello della sostenibilità". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta a Dazn, prima dell'inizio della gara con il Verona sul momento che sta attraversando il calcio. "Questo è un modello che non funziona, che non dà garanzia in seguito alla pandemia di covid che ha inciso sulla contrazione dei ricavi e quindi auspico che invece di stare a litigare, invece solo parlare di strumenti finanziari, si possa parlare di riforma del calcio, attraverso dei format diversi, attraverso il professionismo che sia ridotto, perchè riducendo il professionismo probabilmente si riducono anche i costi", ha aggiunto Marotta,