25 aprile: Sala, 'oggi più liberi che mai, abbiamo strumenti per combattere l'odio' (2)

(Adnkronos) - "Certo, sappiamo che le ragioni dell’odio, della violenza, dell’intolleranza - quelle che hanno dato vita al fascismo - sono ancora presenti in Italia, come in Europa e nel mondo. Ma sappiamo anche che abbiamo gli strumenti e la cultura per combatterle. Abbiamo la forza e la volontà per impedire che tornino a portare morte e sofferenza. Lavorare per creare consapevolezza, per diffondere conoscenza, per fare memoria tra i giovani - non solo tra loro -, per mantenere alta la vigilanza democratica contro ogni tentativo di resuscitare quel passato di morte, è un compito inderogabile delle istituzioni, del mondo della cultura, della politica, delle forze dell’ordine, della magistratura, di ognuno di noi", conclude Sala.