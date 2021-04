25 aprile: Laforgia (Leu), 'Salvini non infanghi Liberazione con firme su coprifuoco'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "La raccolta firme lanciata dalla Lega contro il coprifuoco è fuori dal mondo. A questo punto è urgente un chiarimento dentro alla maggioranza". Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia.

"La condizione di un partito che sta al Governo e contemporaneamente guida battaglie di opposizione su misure che riguardano la vita e la salute degli italiani -aggiunge- non è ammissibile. Salvini esca da questa ambiguità e non si permetta di fare vergognosi paragoni tra la libertà dal coprifuoco e la Liberazione. Non gli consentiremo di infangare anche il 25 aprile".