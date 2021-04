Superlega: Perez, 'perdite per 2 mld, Bordeaux fallito e altri lo seguiranno'

Madrid, 24 apr. - (Adnkronos) - "Il rapporto della società di consulenza Kpmg mostra perdite nei dodici club della Superlega per 650 milioni di euro solo relativamente ai tre mesi di pandemia della passata stagione. Alla fine della stagione attuale, le perdite saranno di circa 2 miliari/2 miliardi e mezzo. Il Bordeaux è appena fallito. O facciamo qualcosa presto o molti club falliranno". E' il grido d'allarme lanciato, nel corso di un'intervista ad 'As' dal presidente del Real Madrid Florentino Perez, in merito alle difficoltà economiche delle società calcistiche.