Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "L'inverno è ormai finito e la stagione è andata ma almeno apriranno gli impianti sui ghiacciai". Lo ha detto l'ex sciatore Gustav Thoeni all'Adnkronos in merito all'apertura degli impianti sciistici. "Non so quante strutture di preciso riapriranno - ha continuato il campione olimpico di Sapporo 1972- sicuramente il Passo dello Stelvio aprirà per la fine di maggio".