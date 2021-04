Salute: Boldrini, 'un sarcoma raro al femore scoperto grazie ad un'amica'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico": Invece era "un tumore al femore, un sarcoma raro. Mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L’osso ricrescerà, ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito". Lo dice Laura Boldrini, che in un'intervista al 'Corriere della Sera' rivela i particolari sulla malattia che l'ha colpita e sull'intervento chirurgica al quale è stata sottoposta.