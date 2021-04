Recovery: Misiani, 'governo assuma impegno politico su proroga superbonus'

Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Il Superbonus sta dando un contributo fondamentale alla ripartenza dell’economia ed è pienamente in linea con il pilastro della transizione verde, uno degli obiettivi strategici del programma Next Generation EU. Prorogarlo al 2023 è importante, anche perché molti progetti sono partiti in forte ritardo, data la complessità e la lunghezza delle procedure per gli interventi più complessi". Lo scrive su Facebook il senatore dem Antonio Misiani, responsabile Economia per la segreteria Pd.

"La bozza del PNRR prevede uno stanziamento complessivo di oltre 18 miliardi, di cui poco più di 8 a carico del cosiddetto “fondo complementare” finanziato con risorse nazionali. Sono risorse molto importanti. Per aumentarle ulteriormente sarebbe necessario ridimensionare altri progetti del PNRR -spiega Misiani-. Sarebbe auspicabile che il governo assumesse comunque da subito l’impegno politico a prorogare il Superbonus, formalizzando la decisione nella prossima legge di bilancio".

"In sede di predisposizione della manovra di bilancio sarebbe possibile aggiornare le stime di costo della misura tenendo conto dell’effettivo “tiraggio” del Superbonus, che è in forte crescita ma rimane nettamente al di sotto delle previsioni iniziali. Questi risparmi di spesa andrebbero vincolati alla proroga del Superbonus, integrandoli se necessario con ulteriori stanziamenti”, conclude Misiani.