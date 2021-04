Recovery: Gasparri, 'fondamentale superbonus fino a 2023'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Il superbonus del 110%, fondamentale per l'edilizia e le ristrutturazioni, deve essere necessariamente prorogato al 2023. Non si tratta di un'ipotesi ma di una certezza e di una necessità. Forza Italia certamente farà sì che il Governo agisca in questo senso. Si tratta di una scelta prioritaria da confermare subito”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Consiglio di presidenza di Forza Italia.