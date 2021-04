Recovery: Fratoianni, 'discussione è lunedì alle 16, preso in giro Parlamento'

Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Sono ancora in attesa che sia definitivo il Recovery Plan. La discussione alla Camera comincia lunedì alle 16. Il documento sarà oltre le 320 pagine. Secondo voi facciamo in tempo a leggerlo con attenzione, a consultarci con territori, sindacati, associazioni, movimenti, cittadini per fare osservazioni sensate e partecipate? E secondo voi quelle eventuali osservazioni verranno tenute in considerazione?". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

"Mi pare chiaro che qualcuno - prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra - stia prendendo in giro il Paese e il Parlamento. E questo non va bene. Intanto le prime indiscrezioni sul piano non sono per nulla rassicuranti. Altro che transizione ecologica - conclude Fratoianni - e giovani...”.