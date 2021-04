Recovery: Durigon, 'nero su bianco richieste Lega, necessarie a Paese'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Le nostre richieste, di buonsenso e necessarie per il Paese, sono presenti nero su bianco nel Pnrr. Abbiamo chiesto snellimento nelle pratiche e quindi sburocratizzazione, una riforma della giustizia e gli ultimi episodi legati alla magistratura ci danno ragione. Due tasselli importanti per far ripartire le opere non solo legate al Recovery e per accelerare la spesa. Ancora, 40 mld di euro in bandi per i Comuni, quindi supporto ai nostri sindaci, e per le Province. Inoltre, la richiesta di importanti risorse e agevolazioni anche per famiglia, asili e per le strutture ospedaliere di prossimità. Per quanto riguarda le infrastrutture, puntiamo a intensificare ed a rendere più capillare l'alta velocità da Sud a Nord. Richieste concrete di cui ha bisogno l’Italia”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al Mef della Lega.