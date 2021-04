Roma, 24 apr (Adnkronos) - "In Italia stiamo spingendo per dare il voto ai 16 e 17/enni, continuerò a farlo. Per un bilanciamento demografico, per dare voce a chi ha una prospettiva diversa sul futuro, una prospettiva più lunga della società. C'è un grande problema demografico per i Paesi europei". Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento all'iniziativa "EUth for Democracy".