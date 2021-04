Mo: petroliera attaccata da drone a largo Siria, nave sarebbe iraniana

Tel Aviv, 24 apr. (Adnkronos) - Un incendio si è sviluppato a bordo di una petroliera vicino al porto siriano di Banyas. Lo ha riferito il ministero del Petrolio siriano, aggiungendo che la nave è stata probabilmente attaccata da un drone proveniente dal territorio libanese. Lo riferisce Times of Israel, sottolineando che il ministro non ha detto a chi appartiene la nave, nè chi abbia lanciato il drone..

Secondo l'Osservatorio siriani per i diritti umani si tratta di una nave iraniana. In passato Israele ha preso di mira navi iraniane dirette in Siria con carichi di armi o petrolio.