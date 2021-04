Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il recente video di Beppe Grillo sulla vicenda che coinvolge il figlio è "deprecabile, ma non mi ha stupito, è coerente con il post che nel 2014 fece contro di me: 'Cosa fareste alla Boldrini in macchina?', che scatenò i peggiori istinti sessisti". Lo dice Laura Boldrini, intervistata dal 'Corriere della Sera'.