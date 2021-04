Droga: parlamenti Fdi si sottopongono a test, 'Dadone e M5s facciano lo stesso'

Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Giovedì 29 aprile i parlamentari di Fratelli d’Italia effettueranno un test antidroga a piazza di Montecitorio, a partire dalla tarda mattinata. Invitiamo il ministro alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone e i suoi colleghi del M5S a fare lo stesso”. Così in una nota i presidenti dei gruppi di Camera e Senato, On. Francesco Lollobrigida e Sen. Luca Ciriani e il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, On. Giovanni Donzelli.

L’iniziativa nasce in risposta all’invito rivolto dal ministro che nei giorni scorsi durante la trasmissione "Un giorno da Pecora", aveva invitato i colleghi in Parlamento a fare un test antidroga.