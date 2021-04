Covid Lombardia, oggi 2.313 contagi: dati 24 aprile

(Adnkronos) - Sono 2.313 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile, della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 49 morti, che portano a 32.618 il totale dei decessi in Lombardia dall'inizio dell'emergenza Covid. La Regione, che da lunedì sarà in zona gialla, da ieri ha processato 50.456 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 4.050, di cui 611 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono in tutto 57.093: di questi, 52.432 sono in isolamento domiciliare.