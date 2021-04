Covid Calabria, oggi 544 contagi: dati bollettino 24 aprile

(Adnkronos) - Sono 544 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile. Nella regione, che resterà in zona arancione, si registrano altri 4 morti. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.905 (100 in reparto Ao di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.701 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.230 (10.790 guariti, 440 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.903 (54 in reparto all'Ao di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'Aou Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.799 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.575 (5.459 guariti, 116 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.016 (45 in reparto; 971 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.234 (4.163 guariti, 71 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 389 (15 ricoverati, 374 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.414 (4337 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.255 (104 in reparto all'Ao di Reggio Calabria; 31 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.110 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.323 (17.048 guariti, 275 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 69 (69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 226, Catanzaro 90, Crotone 45, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 156.