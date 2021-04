Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Chiusure nella zona del Tridente a Roma a causa degli affollamenti. La Polizia Locale è intervenuta con le pattuglie per chiudere temporaneamente alcune vie per consentire il deflusso, a Via del Corso, nel tratto pedonale, da Largo Goldoni a Largo Chigi e Via Sistina, direzione piazza del Popolo, come disposto dalla sicurezza pubblica.