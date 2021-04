Boxe: Bulana ko e Magnesi si conferma campione del mondo dei superpiuma Ibo

Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - Michael Magnesi si è confermato campione del mondo Ibo dei pesi superpiuma, sconfiggendo per ko dopo 50" il sudafricano Khanyile Bulana sul ring del palasport di Valle Martella a Zagarolo. A decidere l'incontro in favore del pugile italiano un gancio destro che ha mandato al tappeto l'avversario. "Mi aspettavo che finisse veloce ma non così -ha dichiarato il pugile italiano-. Ci eravamo prefissati massimo 4-5 round, ma così è sconcertante. Nel ring non ci sono scusanti. Puoi parlare quanto vuoi, ma poi vai sul ring. Adesso si va in America, non vedo l’ora, aspetto con ansia questa telefonata. Abbiamo preparato questo colpo perché lui uscendo sulla sinistra usciva con le mani basse. Fortunatamente è riuscito subito al primo round. La vittoria è la cosa più importante. Certo qualche round in più sarebbe stato bello, erano tre mesi che mi preparavo".