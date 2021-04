Vittorie di Dallas e Milwaukee, New Orleans a valanga

ROMA (ITALPRESS) - Successo interno di Dallas nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Senza Nicolò Melli, i Mavericks superano i campioni in carica dei Los Angeles Lakers per 115-110. Ad infiammare i quasi 4500 spettatori dell'American Airlines Center ci pensa Luka Doncic, top-scorer dell'incontro con un bottino personale di 30 punti. Ai californiani non basta il ritorno in campo, dopo oltre due mesi di stop, di Anthony Davis. Vittoria casalinga anche per il Milwaukee Bucks, che piegano i Philadelphia 76ers per 124-117. Gianni Antetokounmpo si assicura la sfida tra bomber con Joel Embiid (27 punti contro 24). Dopo quattro sconfitte consecutive, tornano a sorridere i New Orleans Pelicans, che travolgono Orlando Magic per 135-130 con 29 punti di Brandon Ingram. Altri risultati: Boston Celtics-Phoenix Suns 99-86; San Antonio Spurs-Detroit Pistons 106-91; Chicago Bulls-Charlotte Hornets 108-92. (ITALPRESS). mc/red 23-Apr-21 08:13