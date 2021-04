Unicredit: 100 mln prestiti a condizioni favorevoli per pmi del Sud

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Nuovi finanziamenti per 100 milioni di euro a supporto delle pmi del Mezzogiorno. È l’ultima tranche di un portafoglio complessivo da 300 milioni di euro messo a disposizione da UniCredit per l’adesione, a suo tempo stipulata, al programma Sme Initiative indetto congiuntamente da Ministero dello Sviluppo Economico, Banca Europea per gli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti e Commissione Europea. I nuovi finanziamenti, con garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le pmi rilasciata a titolo gratuito, hanno la finalità di facilitare l’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I tempi di erogazione sono più brevi e le condizioni particolarmente favorevoli.

"I fondi messi a disposizione da UniCredit, da erogarsi entro il prossimo mese di ottobre, beneficiano infatti di un pricing particolarmente competitivo in quanto la banca, in virtù di accordi stipulati con il Fondo Europeo per gli Investimenti, si impegna a riconoscere all’impresa uno sconto sul tasso finale, con una riduzione di almeno 80 punti base rispetto ad analoghe operazioni erogate dalla banca", spiega la nota.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono "incentivare gli investimenti delle pmi del Sud Italia in questa difficile fase congiunturale, oltre a sostenere il capitale circolante delle imprese colpite degli effetti della pandemia di Covid-19".