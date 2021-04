Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il Superbonus è una misura che sta producendo risultati importantissimi per l'intero settore dell'edilizia e per l'economia in generale. La proroga fino al 2023 è indispensabile per far ripartire l'Italia con la transizione ecologica". Lo scrive su Twitter il deputato del Movimento 5 stelle Stefano Buffagni.