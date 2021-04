Recovery: Draghi, '40% risorse al Sud, 38% al green, 25% digitale'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il 40 per cento circa delle risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm anticipata da Il Foglio.

Il Piano, rimarca il presidente del Consiglio, "è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation Eu e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti 'verdi' pari al 38 per cento del totale e di progetti digitali del 25 per cento".