Pavia: commercio fraudolento idrocarburi, Gdf sequestra auto di lusso per 250mila euro

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Il comando provinciale della guardia di finanza di Pavia, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria dirette dalla locale procura, ha sequestrato una Lamborghini Huracan e una Jeep Wrangler Sahara, del valore complessivo di oltre 250mila euro. Le attività sono legate alle indagini nel settore del commercio fraudolento di idrocarburi che, già nel corso del 2020, nell’ambito dell’operazione 'Fuel discount' condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Pavia, avevano portato all’arresto di numerosi soggetti ed all’esecuzione di rilevanti misure cautelari reali, smantellando un’organizzazione criminale i cui vertici apicali erano contigui ad ambienti della criminalità organizzata campana e romana.

Malgrado l’utilizzo di fittizie intestazioni a dei prestanome ed il tentativo di nazionalizzazione della Lamborghini per il tramite di una società sammarinese, l’accuratezza delle indagini condotte dalle fiamme gialle, ha permesso di ricondurne la titolarità ai reali proprietari. La diretta collaborazione con le altre forze di polizia, anche a livello europeo, ha permesso poi di eseguire il sequestro della Jeep Wrangler in Germania, da parte della polizia tedesca, e della Lamborghini Huracan, rintracciata in provincia di Bergamo, dalla polizia stradale.