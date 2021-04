Musica: Zucchero, il 14 maggio arriva 'Inacustico d.o.c. & more'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Zucchero 'Sugar' Fornaciari torna con 'Inacustico d.o.c. & more', il nuovo album in uscita venerdì 14 maggio, contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti 'D.O.C.' e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. E da oggi, venerdì 23 aprile, sono disponibili in digitale i brani 'Spirito nel buio' e 'L’amore è nell’aria': due anticipazioni del nuovo progetto discografico, da oggi disponibile in pre-order (https://pld.lnk.to/InAcustico).

Composto da 25 brani, 'Inacustico d.o.c. & more', uscirà in formato doppio Cd, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in versione Triplo LP autografato (solo per Amazon). Inoltre, solo sul sito di Universal Italia, sarà possibile acquistare un bundle limitato composto dal doppio CD insieme ad un’esclusiva t-shirt.

Intanto, a seguito del persistere dell’incertezza sanitaria internazionale, in considerazione dell’alto numero di spettatori previsti per i concerti (140.000) in esclusiva all’Arena di Verona, in gran parte provenienti dall’estero, e della complessità organizzativa di un tour mondiale che toccherà Europa, Canada e Stati Uniti, Sud America, Australia, Nuova Zelanda e Asia, gli show di Zucchero sono riprogrammati nei mesi di aprile e maggio 2022.